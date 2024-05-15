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Пользователи интернета

К 2036 году у 99% населения России будет интернет

Президент в качестве национальной цели обозначил увеличение доли домохозяйств, которым обеспечена возможность качественного высокоскоростного широкополосного доступа к интернету.

Для достижения национальной цели «Цифровая трансформация государственного и муниципального управления, экономики и социальной сферы» Путин установил целевой показатель — увеличить долю домохозяйств, которым обеспечена возможность качественного и на высокой скорости доступа к интернету, в том числе по спутниковой и мобильной связи и с учетом роста пропускной способности магистральной инфраструктуры, до 97% к 2030 году и до 99% к 2036-му.

В том числе про это сразу после инаугурации глава государства подписал указ о национальных целях развития РФ на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года.

Ранее мы писали, что к 2030 году Россия должна выйти на 4-е место в мире по ВВП.

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К 2036 году у 99% населения России будет интернет

Президент в качестве национальной цели обозначил увеличение доли домохозяйств, которым обеспечена возможность качественного высокоскоростного широкополосного доступа к интернету.

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