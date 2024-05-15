К 2030 году Россия должна выйти на 4-е место в мире по ВВП

Глава государства поставил задачу обеспечить темпа роста валового внутреннего продукта страны выше среднемирового и выход не позднее 2030 года на четвертое место в мире по объему ВВП, рассчитанного по паритету покупательной способности.
Уточнено, что это должно произойти в том числе за счет:
роста производительности труда;
сохранении макроэкономической стабильности, низкого уровня безработицы;
снижении уровня структурной безработицы.
Сразу после инаугурации Путин подписал указ о национальных целях развития РФ на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года.
Ранее мы писали, что к 2030 году работникам надо будет платить не менее 35 тыс. рублей. И еще они будут меньше болеть.
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