Селлеры маркетплейсов не допускают повторных нарушений с маркировкой товаров

ЦРПТ подтвердил 92% жалоб на нарушения требований маркировки. В 40% случаев маркетплейсы выписали селлерам штрафы, а также провели работу с поставщиками, чтобы не допустить повторных нарушений.

Представители маркетплейсов с операторами системы маркировки помогли продавцам работать с маркировкой на площадках. В результате повторных нарушений не обнаружили.

Руководитель Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ) Михаил Дубин заявил, что некоторые селлеры получили жалобы на свои товары, поскольку они нарушали правила маркировки. После проведенной работы повторных нарушений предприниматели не допускали. Об этом пишут РИА Новости.

«Промежуточные результаты такой совместной работы следующие: факты нарушений по данным системы маркировки подтвердились по 92% поступивших жалоб. Из них в 40% случаев маркетплейсы выписали продавцу штраф, заблокировали товар или сделали предупреждение, в 60% — продавца проинформировали о нарушении с требованием его устранить», — сказал Дубин.

С 2023 года маркетплейсы стали продавать антисептики, кресла-коляски, БАДы, медизделия, безалкогольные напитки и товары легкой промышленности, для которых установлены требования об обязательной маркировке. Площадкам нужно следить за оборотом таких товаров, контролировать поставщиков и передавать данные в систему маркировки.

С 1 сентября 2024 года по таким правилам маркетплейсы будут работать с обувью, фототехникой, автомобильными шинами, парфюмерией, молочной продукций и упакованной водой.

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