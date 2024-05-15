Владельцы карт Ozon Банка смогут купить товары на маркетплейсе за 1 рубль

Ozon Банк запустил новую программу лояльности для физических лиц. Нужно собирать звезды, оплачивая покупки картой Ozon в других магазинах.

Клиенты Ozon Банка смогут покупать товары на маркетплейсе за 1 рубль. Для этого нужно оплачивать любые покупки на других торговых площадках картой Ozon. Пользователям начислят звезды, которые можно списать.

«Подключить программу лояльности можно на странице программы лояльности или в личном кабинете Ozon Банка. Звезды начисляются через 3-5 дней после покупки. Их актуальное количество доступно в приложении Ozon в разделе “Бонусы”», — сообщили в пресс-службе банка.

Кроме того, у клиентов Ozon Банка есть еще одна программа лояльности с кешбэком рублями до 25%. При оплате покупок можно выбрать любой из бонусов. При переключении между программами ни кешбэк, ни звезды не сгорят.