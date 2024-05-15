Прогноз ЦБ: годовая инфляция будет 7,7%

Ожидается, что жесткая денежно-кредитная политика Центробанка приведет к снижению инфляции до 4% в 2025 году.

Центробанк опубликовал резюме обсуждения ключевой ставки по итогам заседания 26 апреля. Годовая инфляция по итогам второго квартала 2024 года будет на уровне 7,7%. Показатель такой же, как и в первом квартале.

«По итогам обсуждения было решено ужесточить сигнал о дальнейших действиях Банка России, указав на более продолжительный период поддержания жестких денежно-кредитных условий в экономике», — сказано на сайте ЦБ.

Регулятор ожидает, что жесткая денежно-кредитная политика приведет к снижению инфляции до 4,3-4,8% уже в 2024 году, а в 2025 году показатель вернется к 4%.