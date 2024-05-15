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Инвестиции

СПБ Биржа возобновила торги после сбоя

С 15:50 инвесторы могут снова проводить операции с ценными бумагами на СПБ Бирже. Также участники торгов имеют право отозвать заявки, которые были поданы ранее.

СПБ Биржа возобновила торги ценными бумагами в 15:50 после технического сбоя.

13 мая 2024 года торговая площадка объявляла о приостановке торгов с 12:05 из-за технического сбоя.

«Участники торгов вправе отзывать поданные ранее заявки», — сказано на сайте СПБ Биржи.

В 16:00 мск акции СПБ Биржи стоили 105,8 рублей, что на 5,3% больше, чем при закрытии основной торговой сессии 10 мая 2024 года.

Ранее подобный сбой на бирже произошел 29 декабря 2023 года.

В феврале из-за технических проблем торги на Мосбирже приостанавливали дважды. 13 февраля приостановка была нужна, чтобы перейти на резервный сервер, а 14 февраля причиной стала аппаратная ошибка главного сервера.

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