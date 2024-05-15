👈👉 Минфин: восстанавливать НДС с аванса надо без оглядки на вычет у поставщика

Минфин неожиданно поменял свое мнение по поводу даты восстановления НДС с аванса, перечисленного продавцу.

В письме от 29.02.2024 № 03-07-11/18515 Минфин сообщает, что восстановить НДС с аванса надо тогда, когда подлежит вычету НДС с покупки.

Нормами НК не установлена зависимость налогового периода, в котором у покупателя возникает обязанность восстановить НДС с аванса, от налогового периода, в котором продавцом произведена отгрузка товаров и в котором у продавца возникает право на вычет НДС, исчисленного им с аванса.

Между тем, ранее Минфин утверждал, что покупатель должен тогда восстановить НДС, когда его взял на вычет продавец.

Мнение было такое: если продавец отгрузил товары в одном квартале, а покупатель принял их на учет в другом, покупатель должен восстановить НДС с аванса в том квартале, в котором продавец произвел отгрузку.

Об этом, в частности, Минфин сообщал в письмах от 12.01.2024 03-07-11/1368, от 07.11.2023 № 03-07-11/105647, от 07.06.2023 № 03-07-11/52611.

Теперь позиция ведомства смягчилась. Минфин уже не настаивает на том, что покупателю при восстановлении НДС с аванса надо держать равнение на продавца.

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