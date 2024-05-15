Заказчик удерживает НДФЛ с выплат исполнителям по договорам ГПХ и предоставляет им стандартный вычет

Вознаграждение, которое компания выплачивает физлицу, с которым оформлен договор ГПХ на работы или услуги, облагается НДФЛ. И возмещение расходов исполнителя – тоже.

Об этом сообщает Минфин в письме от 25.01.2024 № 03-04-05/5687.

Вместе с тем, если человек несет расходы, связанные с его работой по договору ГПХ, он имеет право на получение профессиональных налоговых вычетов.

Кроме того, исполнителю по ГПХ по его заявлению надо предоставить стандартный детский вычет по НДФЛ.

Об этом пишет Минфин в письме от 26.01.2024 № 03-04-05/6138.

Стандартный вычет предоставляет один из налоговых агентов по выбору человека. Его дают, пока доход не превысит 350 000 рублей.

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