Подготовьтесь к применению нового ФСБУ 4/2023 вместе с экспертом!

Пока бухгалтеры сдавали годовую бухотчетность за 2023 год, Минфин утвердил новый стандарт бухотчетности ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность».
Стандарт действует уже начиная с отчетности за 2024 год и будет применяться всеми коммерческими и некоммерческими организациями.
На вебинаре разберем:
Образцы форм бухгалтерской (финансовой) отчетности.
Состав промежуточной отчетности.
Уточненный подход к делению активов на внеоборотные/оборотные, обязательства на долгосрочные и краткосрочные.
Требования к Отчету о финансовые результатах в отношении зачета доходов и расходов.
Обновленные формы Отчета об изменении капитала и Отчета о движении денежных средств.
Спикер — Анна Тетерлева, к.э.н., доцент, аттестованный аудитор, почетный член АССА (Великобритания), директор аудиторской компании ООО «Финансовые технологии - Аудит», эксперт по аудиту, бухучету и МСФО.
Ждем вас на вебинаре15 мая в 11:00 мск!
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