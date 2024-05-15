🔥 Новая акция — «Жаркие скидки в любую погоду»! Самые горячие онлайн-курсы «Клерка» за 4 290 рублей

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Бухгалтерия маркетплейса-2024: учет, налоги, 1С
Вы научитесь вести учет в 1С, составлять отчеты по правилам 2024 года, а также узнаете, как обойти типичные ошибки. Сможете оказывать бухгалтерские услуги селлерам на аутсорсе — выйдете на доход на 50+ тыс. рублей в месяц.
Займите нишу и зарабатывайте на ведении клиентов, которые продают товары через Wildberries, Ozon, Яндекс и другие маркетплейсы.
Цена до 17 мая включительно: 4 290 рублей вместо
16 350рублей.
Профессия бухгалтер с нуля: учет, налоги, 1С
Вы получите фундаментальные знания по главным участкам работы бухгалтера, научитесь вести учет, составлять отчетность, рассчитывать и уплачивать налоги для организаций на ОСНО и УСН, оформлять социальные пособия и другие выплаты работникам.
Курс ориентирован на практику, поэтому вас ждет 14 занятий на отработку настройки и ведения учета в 1С:Бухгалтерия, много задач по заполнению различных форм отчетности и приказов.
Цена до 17 мая включительно: 4 290 рублей вместо
18 990рублей.
Главбух на УСН: от учета и отчетности до 1С
Чтобы упрощенка, действительно, оставалась простой, надо научиться по ней работать и использовать преимущества, которые вам положены.
На курсе вы узнаете обо всех изменениях в УСН, сможете комфортно работать в 1С, вести учет по новым ФСБУ и успешно проходить проверки налоговиков.
Цена до 17 мая включительно: 4 290 рублей вместо
15 950рублей.
ВЭД: учет и налогообложение
Вы получите необходимые знания в сфере таможенного и валютного законодательства, расчета НДС и таможенных платежей в ФТС, чтобы занять должность бухгалтера ВЭД и выйти на новый уровень дохода.
Во время обучения вас ждет много практики. Под нашим руководством вы будете составлять контракты, рассчитывать НДС, таможенные платежи, вести учет операций в 1С и т. д.
Цена до 17 мая включительно: 4 290 рублей вместо
18 990рублей.
Финмоделирование и финанализ для бизнеса
Результаты финансового анализа необходимы руководителям, чтобы выявлять проблемы бизнеса и решать их. Бухгалтер, владеющий инструментами финмоделирования и анализа, может быстро вырасти до финансового директора.
После курса вы сможете строить финансовые модели и прогнозы, делать наглядные дашборды для собственника, работать с таблицами и находить эффективные управленческие решения.
Цена до 17 мая включительно: 4 290 рублей вместо
18 990 рублей.
Новые стандарты бухгалтерского учета 2024: как быстро внедрить все 7 ФСБУ в работу
В 2024 году организации обязаны применять шесть ФСБУ и можно досрочно применять седьмой стандарт, по НМА. Неприменение или неверное применение ФСБУ является грубой ошибкой в учете и отчетности, за которое штрафуют налоговики.
Вам не надо самостоятельно читать 200+ страниц стандартов ― эксперты это сделали за вас и подготовили онлайн-курс на понятном языке, без канцеляризмов. Вы получите 20+ инструкций, 15+ шаблонов и пройдете 10 тестов, после которых станете профи по всем стандартам.
Цена до 17 мая включительно: 4 290 рублей вместо
12 790 рублей.
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