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Обучение для бухгалтеров

🔥 Новая акция — «Жаркие скидки в любую погоду»! Самые горячие онлайн-курсы «Клерка» за 4 290 рублей

До 17 мая включительно вы можете купить онлайн-курсы по учету на маркетплейсах, УСН, ВЭД, финмоделированию, управленческому учету и бухгалтерии с нуля за 4 290 рублей. Получите знания для работы на новом участке, станьте более уверенным и высокооплачиваемым специалистом!

До лета осталось чуть больше двух недель, а на улице по-прежнему холодно. И если погода не поднимает вам настроение, то пусть радуют скидки на «Клерке». Заряжайтесь энергией на онлайн-курсах!

По-летнему жаркая акция действует до 17 мая!

Бухгалтерия маркетплейса-2024: учет, налоги, 1С

Вы научитесь вести учет в 1С, составлять отчеты по правилам 2024 года, а также узнаете, как обойти типичные ошибки. Сможете оказывать бухгалтерские услуги селлерам на аутсорсе — выйдете на доход на 50+ тыс. рублей в месяц.

Займите нишу и зарабатывайте на ведении клиентов, которые продают товары через Wildberries, Ozon, Яндекс и другие маркетплейсы. 

Цена до 17 мая включительно: 4 290 рублей вместо 16 350рублей.

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Профессия бухгалтер с нуля: учет, налоги, 1С

Вы получите фундаментальные знания по главным участкам работы бухгалтера, научитесь вести учет, составлять отчетность, рассчитывать и уплачивать налоги для организаций на ОСНО и УСН, оформлять социальные пособия и другие выплаты работникам.

Курс ориентирован на практику, поэтому вас ждет 14 занятий на отработку настройки и ведения учета в 1С:Бухгалтерия, много задач по заполнению различных форм отчетности и приказов.

Цена до 17 мая включительно: 4 290 рублей вместо 18 990рублей.

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Главбух на УСН: от учета и отчетности до 1С

Чтобы упрощенка, действительно, оставалась простой, надо научиться по ней работать и использовать преимущества, которые вам положены.

На курсе вы узнаете обо всех изменениях в УСН, сможете комфортно работать в 1С, вести учет по новым ФСБУ и успешно проходить проверки налоговиков.

Цена до 17 мая включительно: 4 290 рублей вместо 15 950рублей.

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ВЭД: учет и налогообложение

Вы получите необходимые знания в сфере таможенного и валютного законодательства, расчета НДС и таможенных платежей в ФТС, чтобы занять должность бухгалтера ВЭД и выйти на новый уровень дохода.

Во время обучения вас ждет много практики. Под нашим руководством вы будете составлять контракты, рассчитывать НДС, таможенные платежи, вести учет операций в 1С и т. д.

Цена до 17 мая включительно: 4 290 рублей вместо 18 990рублей.

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Финмоделирование и финанализ для бизнеса

Результаты финансового анализа необходимы руководителям, чтобы выявлять проблемы бизнеса и решать их. Бухгалтер, владеющий инструментами финмоделирования и анализа, может быстро вырасти до финансового директора.

После курса вы сможете строить финансовые модели и прогнозы, делать наглядные дашборды для собственника, работать с таблицами и находить эффективные управленческие решения.

Цена до 17 мая включительно: 4 290 рублей вместо 18 990 рублей.

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Новые стандарты бухгалтерского учета 2024: как быстро внедрить все 7 ФСБУ в работу

В 2024 году организации обязаны применять шесть ФСБУ и можно досрочно применять седьмой стандарт, по НМА. Неприменение или неверное применение ФСБУ является грубой ошибкой в учете и отчетности, за которое штрафуют налоговики.

Вам не надо самостоятельно читать 200+ страниц стандартов ― эксперты это сделали за вас и подготовили онлайн-курс на понятном языке, без канцеляризмов. Вы получите 20+ инструкций, 15+ шаблонов и пройдете 10 тестов, после которых станете профи по всем стандартам.

Цена до 17 мая включительно: 4 290 рублей вместо 12 790 рублей.

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Не нашли нужный курс? Больше онлайн-курсов со скидками в каталоге «Клерка».

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Борис Мальцев

Срочная информация для HR: найти бухгалтера бесплатно, доступ к базе резюме бесплатно

Работодатели могут бесплатно размещать вакансии и выбирать кандидатов из обширной базы резюме на Клерке.

Срочная информация для HR: найти бухгалтера бесплатно, доступ к базе резюме бесплатно

Курсы повышения
квалификации

20 Официальное удостоверение с занесением в госреестр Рособрнадзора
Кадровые документы

Роструд: для записи в трудовую книжку о совместительстве после увольнения с основной работы есть особенности

Запись о приеме на работу по совместительству делает основной работодатель. Но зачастую так бывает, что запись о совместительстве не делали, а сотрудник уже уволен и на второй работе стал основным.

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Разобраться в налогах
Налоговые требования

Как в 2024 году налоговики вычисляют зарплаты в конвертах

Налоговики работают над тем, чтобы выявить недоплаченные в бюджет суммы и доначислить их. Полагать, что фискальные органы пройдут мимо убедительных сигналов того, что работодатель на самом деле платит больше, чем отражает в документах, наивно. Рассказываем, как налоговая вычисляет зарплаты в конвертах, какие доказательства использует.

Как в 2024 году налоговики вычисляют зарплаты в конвертах

Календарь вебинаров

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Лучшие спикеры, новый каждый день
УСН

Суд: компенсация водителям за разъездную работу уменьшает налог по УСН

Арбитражный суд подтвердил, что компенсацию водителям за разъездной характер работы можно включить в расходы при применении УСН.

ВЭД

Как вести ВЭД без таможенных штрафов и валютных рисков? Узнайте на вебинаре уже завтра!

Во внешнеэкономической деятельности правила игры очень быстро меняются, и необходимо учесть в работе все изменения.

Малый и средний бизнес

Малый бизнес стал реже получать господдержку

467 тысяч представителей МСП получили государственную поддержку для развития бизнеса на сумму 620 млрд рублей. По сравнению с 2022 годом число получателей сократилось, но объем средств вырос.

Онлайн-курсы

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Опытом делятся эксперты-практики, без воды
Клерк
Обучение для бухгалтеров

☀️ Новая акция — «Жаркие скидки в любую погоду»! Самые горячие онлайн-курсы «Клерка» за 4 290 рублей

До 17 мая включительно вы можете купить онлайн-курсы по учету на маркетплейсах, УСН, ВЭД, финмоделированию, управленческому учету и бухгалтерии с нуля за 4 290 рублей. Получите знания для работы на новом участке, станьте более уверенным и высокооплачиваемым специалистом!

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
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Обучение для бухгалтеров

🔥 Новая акция — «Жаркие скидки в любую погоду»! Самые горячие онлайн-курсы «Клерка» за 4 290 рублей

До 17 мая включительно вы можете купить онлайн-курсы по учету на маркетплейсах, УСН, ВЭД, финмоделированию, управленческому учету и бухгалтерии с нуля за 4 290 рублей. Получите знания для работы на новом участке, станьте более уверенным и высокооплачиваемым специалистом!

Астрал
НДС

НДС для общепита в 2024 году

В этой статье мы разберёмся, при каких условиях возможно получение льготы по НДС для общепита в 2024 году и какие факторы определяют целесообразность её использования.

НДС для общепита в 2024 году
Банки

Кошельки Ozon начали использовать в нелегальных операциях

После закрытия QIWI-банка злоумышленники начали искать новые способы выводить нелегально полученный доход. В даркнете стало в 3 раза больше объявлений о купле-продаже электронных кошельков Ozon Банка.

Автоматизация учета

На что способен архив первичных документов, когда работает в связке с искусственным интеллектом

Работа с первичкой — то еще приключение, которое отнимает много времени. Сначала бухгалтеру нужно обработать документы и занести их в систему, при этом важно ничего не упустить и не потерять. А после отправить на хранение, да так, чтобы не отхватить штраф и вовремя предоставить весь пакет документов по требованию ФНС. Почему электронный архив в связке с искусственным интеллектом станет вашим помощником не только в обработке документов, но и в подготовке к проверкам ФНС? Давайте разбираться.

Иллюстрация: создано с помощью ИИ OpenAI © Вера Ревина/Клерк.ру
Бухгалтерское Дело
Бухгалтерский аутсорсинг

Основная задача системы ценообразования бухгалтерских услуг

Разработка собственной модели ценообразования бухгалтерских услуг, которая была бы простой, универсальной (точной для различных видов деятельности и масштаба бизнеса клиента), справедливой и в то же время позволила бы заработать достойную прибыль собственнику бухгалтерской компании — важный и весьма сложный вопрос для большинства бухгалтерских компаний.

Основная задача системы ценообразования бухгалтерских услуг

Разборы законов

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Миникурсы, текстовые и видеоинструкции для бухгалтеров
Русские офшоры (САР)

Сохранят упрощенные условия для переезда в «русские офшоры»

До 2025 года иностранные компании смогут не прилагать документы, которые невозможно предоставить из-за ограничений. Всего в САР переехало 390 организаций.

Наталия Лукина
Обзоры новостей

💥Обзор новостей: история не станет обязательным ЕГЭ, интернет делает людей счастливее, мошенники воруют Telegram-аккаунты

Рассказываем о самых главных событиях, о которых писали и обсуждали в мире.

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Экономика России

Какие новые рынки будут сформированы в ближайшие годы: список

Президент поставил задачу обеспечить технологическую независимость и формирование новых рынков по ряду направлений.

Банки

В состав ВТБ вошел крупный негосударственный пенсионный фонд

НПФ «Открытие» больше не будет работать, фонд объединили со структурами ВТБ. Теперь совокупные активы банка на рынке негосударственных пенсионных фондов превысили 1 трлн рублей.

Ростовская областная коллегия адвокатов «Советник»
Субсидиарная ответственность

Субсидиарная ответственность директора

Если руководитель виновен в банкротстве организации, при этом активов должника недостаточно, чтобы погасить все долги, то недостающая часть будет взыскана с него. В этом суть субсидиарной ответственности. Рассказываем, как не попасть в такую ситуацию и обезопасить себя и своих близких, поскольку эти долги переходят по наследству.

Субсидиарная ответственность директора
Ведение бизнеса

Путин: выручка МТК должна вырасти в 7 раз

Для достижения национальной цели «Технологическое лидерство» президент поставил целевой показатель по росту выручки малых технологических компаний.

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Вакансии

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    от 80 000 ₽ до 90 000 ₽ Москва ООО Банкрот Консалт
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Инвестиции

Моя обновлённая стратегия по портфелю дивидендных акций

Переобуваюсь на лету и вношу важные изменения в состав инвестиционного портфеля.

Моя обновлённая стратегия по портфелю дивидендных акций

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Обзоры для бухгалтера

Налоговая просит пояснения по УСН даже если по вашим данным вышло больше доходов. 🤯«Ночной бухгалтер» № 1680

Казалось бы, указал налогоплательщик доходов больше, чем насчитала по своим данным ФНС, ну и пусть радуются налоговики. Не тут то было! Требуют пояснить расхождения. Бухгалтеры разбираются, откуда вообще взялась разница.

Иллюстрация: Вера Ревина, Клерк.ру
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