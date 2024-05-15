ЦБ уточнит нормы о цифровом рубле

Банк России опубликовал проект изменений в свое положение от 03.08.2023 № 820-П «О платформе цифрового рубля».

Согласно пояснительной записке ЦБ, проект разработан для уточнения нормативного регулирования обращения цифрового рубля, в том числе в части работы платформы цифрового рубля.

Еще одна причина — вступление в силу с 1 января 2025 года отдельных законодательных актов, устанавливающих правовые основы обращения взыскания на цифровые рубли, учитываемые на счете цифрового рубля должника.

Согласно поправкам, с 1 января 2025 любые пользователи платформы смогут составить бумажное распоряжение о перечислении остатка цифровых рублей. По первой редакции это, в частности, представители пользователей и пользователи в процессе банкротства.

Оговорили срок, когда ЦБ исполнит бумажное распоряжение — не позже 10 рабочих дней с даты его поступления. Ранее он не был предусмотрен.

Цифровые рубли будут переводить и по распоряжению, которое оформит участник платформы от имени пользователя.

Пропишут правила:

приема документов, которые подтверждают право распоряжаться остатком цифровых рублей;

приема к исполнению бумажных распоряжений.

В частности, если документы и распоряжения поступают участнику платформы от пользователя или его представителя, сначала обязательна идентификация заявителя.

Изменения будут распространяться на кредитные организации, а также на физических и юрлиц, планирующих совершать операции с цифровыми рублями.

Публичное обсуждение новшеств финиширует 22 мая.