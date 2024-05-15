ЦБ уточнит нормы о цифровом рубле

Согласно пояснительной записке ЦБ, проект разработан для уточнения нормативного регулирования обращения цифрового рубля, в том числе в части работы платформы цифрового рубля.
Еще одна причина — вступление в силу с 1 января 2025 года отдельных законодательных актов, устанавливающих правовые основы обращения взыскания на цифровые рубли, учитываемые на счете цифрового рубля должника.
Согласно поправкам, с 1 января 2025 любые пользователи платформы смогут составить бумажное распоряжение о перечислении остатка цифровых рублей. По первой редакции это, в частности, представители пользователей и пользователи в процессе банкротства.
Оговорили срок, когда ЦБ исполнит бумажное распоряжение — не позже 10 рабочих дней с даты его поступления. Ранее он не был предусмотрен.
Цифровые рубли будут переводить и по распоряжению, которое оформит участник платформы от имени пользователя.
Пропишут правила:
приема документов, которые подтверждают право распоряжаться остатком цифровых рублей;
приема к исполнению бумажных распоряжений.
В частности, если документы и распоряжения поступают участнику платформы от пользователя или его представителя, сначала обязательна идентификация заявителя.
Изменения будут распространяться на кредитные организации, а также на физических и юрлиц, планирующих совершать операции с цифровыми рублями.
Публичное обсуждение новшеств финиширует 22 мая.
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