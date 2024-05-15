Россияне заняли первое место по числу посещений криптобиржи Bybit

За 2023 год жители страны вложили в криптовалюту почти 5 трлн рублей.

В апреле 2024 года пользователи из России вышли на первое место по числу посещений криптобиржи Bybit: на россиян приходится четверть всего трафика площадки.

«Россия — третья страна мира по соотношению населения к числу активных пользователей криптовалют … Это серьезный объем рынка, и аудитория, которой это интересно, становится шире. По нашим оценкам, прирост пользователей в России составляет 20-30% в год», — сказал «Коммерсанту» основатель сервиса BitOK Дмитрий Мачихин.

Из-за санкции США Bybit пришлось вводить ограничения по работе с клиентами из РФ, однако они не были жесткими. Например, под запретом оказались операции, оплаченные с карт подсанкционных российских банков.

По данным Центробанка, в 2023 году россиян вложили в биткойн и Ethereum почти 5 трлн рублей. Также регулятор рекомендовал банкам не проводить операции с криптовалютами, поскольку с их помощью финансируется преступная деятельность.

Недавно мы писали, что постепенно начала закрываться криптовалютная биржа CommEX, которая выкупила российский бизнес Binance.