₽ Заказать рекламу
Криптовалюта

Россияне заняли первое место по числу посещений криптобиржи Bybit

За 2023 год жители страны вложили в криптовалюту почти 5 трлн рублей.

В апреле 2024 года пользователи из России вышли на первое место по числу посещений криптобиржи Bybit: на россиян приходится четверть всего трафика площадки.

«Россия — третья страна мира по соотношению населения к числу активных пользователей криптовалют … Это серьезный объем рынка, и аудитория, которой это интересно, становится шире. По нашим оценкам, прирост пользователей в России составляет 20-30% в год», — сказал «Коммерсанту» основатель сервиса BitOK Дмитрий Мачихин.

Из-за санкции США Bybit пришлось вводить ограничения по работе с клиентами из РФ, однако они не были жесткими. Например, под запретом оказались операции, оплаченные с карт подсанкционных российских банков.

По данным Центробанка, в 2023 году россиян вложили в биткойн и Ethereum почти 5 трлн рублей. Также регулятор рекомендовал банкам не проводить операции с криптовалютами, поскольку с их помощью финансируется преступная деятельность.

Недавно мы писали, что постепенно начала закрываться криптовалютная биржа CommEX, которая выкупила российский бизнес Binance.

Начать дискуссию

Криптовалюта

Россияне заняли первое место по числу посещений криптобиржи Bybit

За 2023 год жители страны вложили в криптовалюту почти 5 трлн рублей.

Курсы повышения
квалификации

20 Официальное удостоверение с занесением в госреестр Рособрнадзора
Иван Мараховка
Психология для бухгалтера

Выгорание: почему все выгорают и что с этим делать

Есть миф, что выгорают только представители «нервных» профессий, однако оно бывает даже в личной жизни и быту. Не все признают эмоциональное выгорание проблемой — и зря. Объясняем почему

Интернет и IT

Минэкономразвития будет обучать население работе с нейросетями

Государство оплатит 90% стоимости образовательных курсов по работе с искусственным интеллектом.

Календарь вебинаров

14
Лучшие спикеры, новый каждый день
НДФЛ

❗❗❗ Менять правила уплаты НДФЛ налоговыми агентами не будут

Министр финансов России Антон Силуанов заявил, что менять существующую систему уплаты НДФЛ у налогового агента нецелесообразно.

Законопроекты

Производители парфюмерии и косметики будут отчитываться о содержании спирта в продукции

Чтобы пресечь нелегальный оборот алкоголя, предпринимателей обяжут маркировать косметику, парфюмерию и бытовую химию с содержанием спирта свыше 10% от объема. Также им придется отчитываться о продажах и объемах производства.

Налоги, взносы, пошлины

Силуанов: налоговые лазейки будут ликвидированы

Глава Минфина Антон Силуанов вкратце рассказал, как готовятся налоговые предложения по изменениям в НК с учетом поручений президента.

5

Онлайн-курсы

57
Опытом делятся эксперты-практики, без воды
Первая Экспертная Бухгалтерия
Ведение бизнеса

Где взять деньги на развитие бизнеса: 3 стратегии финансирования

В любом бизнесе рано или поздно приходит момент, когда на развитие не хватает собственных средств. Нужно искать другие источники финансирования, но как выбрать оптимальный вариант? Разбираемся в статье.

Где взять деньги на развитие бизнеса: 3 стратегии финансирования
Бизнес легко
Маркировка товаров

Обязательная маркировка для товаров на маркетплейсах: инструкция для селлеров

Маркировка обязательна не только для продавцов на офлайн-точках, но и для тех, кто торгует своим товаром через маркетплейсы. Рассказываем об особенностях маркировки товаров, которые продают через онлайн-площадки.

Обязательная маркировка для товаров на маркетплейсах: инструкция для селлеров
Электронные подписи

Пользователи электронных подписей могут бесплатно получить нужное программное обеспечение

Удостоверяющие центры ФНС начали выдавать бесплатное ПО для использования квалифицированных электронных подписей. Программа будет доступна в течение всего срока действия КЭП.

Клерк
Обучение для бухгалтеров

📖 ⚡Новые коллекции курсов для бухгалтера. Изучите тему от А до Я!

Не переплачивайте, покупая курсы отдельно, а выбирайте готовые подборки курсов. Эксперты составили коллекции, опираясь на свой многолетний опыт, учитывая, какие навыки потребуются бухгалтеру на разных участках. Изучайте ОСНО, УСН, бухгалтерский и кадровый учет, финансовые модели и расчет зарплаты, получайте скиллы для работы на аутсорсе.

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
Такском
Налоговая отчетность

ФНС не приняла электронный отчет: как разобраться в кодах ошибок и исправить их

ИФНС может не принять у компании или ИП электронную отчетность, если в ней содержатся ошибки. О нарушениях, обнаруженных при получении декларации или расчета, налоговики проинформируют налогоплательщика, направив ему уведомление с кодами ошибок. Разбираемся, как читать такие коды и исправлять допущенные недочеты.

ФНС не приняла электронный отчет: как разобраться в кодах ошибок и исправить их
Платформа ОФД
Онлайн-кассы

Фискальный накопитель: функции, виды, срок службы

Обязательный элемент любой онлайн-кассы — фискальный накопитель. С его помощью сохраняются данные о произведенных расчетах. Расскажем, что такое фискальный накопитель, каковы сроки его службы и когда необходимо его заменить.

Фискальный накопитель: функции, виды, срок службы

Разборы законов

1 283
Миникурсы, текстовые и видеоинструкции для бухгалтеров
Мошенничество

В 2023 году закрыли 14 финансовых пирамид

Росфинмониторинг в прошлом году провел больше 5 тысяч расследований в кредитно-финансовой сфере.

Вклады

Банки просят отменить страховые взносы по длинным вкладам

Чтобы повысить привлекательность долгосрочных вкладов для клиентов, банки просят ЦБ отказаться от страховых взносов по безотзывным депозитам, а также предоставлять налоговые вычеты для таких сбережений.

1С:Сервистренд

«Первички бывает много». Как безболезненно справиться с ней. Реальный опыт 1С:РПД

Вы когда-нибудь слышали про сервис 1С:РПД (распознаванию первичных документов)? Это инструмент, который за считанные секунды переводит бумажные первичные документы в документы базы 1С. В этой статье мы продолжим знакомить вас с мнением наших клиентов о вспомогательных сервисах фирмы 1С.

«Первички бывает много». Как безболезненно справиться с ней. Реальный опыт 1С:РПД
Наталья Горячая
НДС

Как доказывается добросовестность при выборе подрядчика в стройке

Выездная. Период — 2017 — 2019 годы. Сняты вычеты по НДС, полученные от нескольких спорных поставщиков.

Бесплатно с Налоговый учет при УСН

Какие расходы на УСН нельзя принять. Мини-курс

В мини-курсе приводим перечень расходов, которые нельзя учесть в составе налоговой базы по УСН и рассказываем, какие расходы принять на учет можно и при каких условиях.

Какие расходы на УСН нельзя принять. Мини-курс
Пенсии

Работать на пенсии планирует 29% россиян

Только на пенсию собираются жить 15% сотрудников, а остальные планируют работать или тратить социальные выплаты вместе с личными накоплениями.

2

Вакансии

 Новые вакансии для бухгалтеров и финансистов Добавить вакансию
Страхование

🏢 В платежки ЖКХ хотят снова включить страховку жилья. Им мало платы за капремонт? — возмущаются наши подписчики в ВК

Средняя стоимость страхового продукта в отношении жилого помещения будет составлять около 50 рублей в месяц. Владельцы жилья смогут отказаться от страховки.

Интересные материалы

Детские пособия

Можно ли оформить пособие по уходу за ребенком без отпуска?

Законодательство РФ дает молодым мамам большие гарантии. В их числе: отпуск по беременности и родам, отпуск по уходу за ребенком – с сохранением рабочего места и пособия. Более того, можно выйти из отпуска по уходу – на полный или неполный день – и сохранить право на пособие. Но нередко в процесс «вмешиваются» дополнительные факторы, которые надо учесть, чтобы правильно оформить и отпуск, и пособие.

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру