Госдума готовит закон о маркировке контента от нейросетей

Изображения, тексты, аудио и видео, созданные искусственным интеллектом, могут ввести пользователей в заблуждение. Поэтому депутаты предложили маркировать сгенерированный контент. А если он будет распространяться без маркировки, то материалы заблокируют.

Представитель комитета по информационной политике Госдумы Антон Немкин заявил, что депутаты разрабатывают концепцию закона о маркировке контента, который создан с помощью искусственного интеллекта.

«Сегодня в Госдуме уже ведется разработка концепции закона о маркировке контента, созданного при помощи нейросетей. В частности, изучается законодательный опыт других стран, идут консультации с экспертами, работа над формулировками базовых дефиниций», — рассказал Немкин «РИА Новостям».

Пользователю бывает сложно отличить реальное от сгенерированного. Поэтому важно, как и в рекламе, помечать контент, который может быть обманом и использоваться для привлечения дополнительного внимания.

«Маркировка должна осуществляться при помощи графических или водяных знаков. Главное, чтобы такая маркировка была ненавязчивой, но при том четкой и заметной для любого пользователя, чтобы он понимал, какой контент перед ним и мог более тщательно его анализировать», — сообщил Немкин.

Также он добавил, что российские ИИ-сервисы должны автоматически ставить маркировку на любые сгенерированные тексты. Для выявления искусственно созданных материалов предлагают дать Роскомнадзору дополнительные полномочия, чтобы ведомство могло проводить экспертизу.

Если признанный сгенерированным контент продолжит распространяться без маркировки, его заблокируют.