Антон Силуанов остался министром финансов

Силуанов возглавляет Минфин с 16 декабря 2011 года.

Госдума утвердила Антона Силуанова в должности министра финансов.

«Комитет полагает, что положения программы кандидата соответствуют целям и задачам деятельности правительства РФ, определенным в Послании президента Российской Федерации Федеральному собранию Российской Федерации от 29 февраля 2024 года», — сказано в заключении комитета по бюджету и налогам.

«За» проголосовало 348 депутатов, «против» — 84, воздержавшихся не было.

Антон Силуанов занимает пост главы Минфина с 16 декабря 2011 года. С 18 мая 2018 года по 15 января 2020 он совмещал свои полномочия с обязанностями первого зампреда правительства.

Также свое кресло сохранил министр труда и соцзащиты Антон Котяков.