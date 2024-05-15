Сегодня крайний срок уплаты взносов на травматизм за апрель

До 15 мая включительно организации и ИП с сотрудниками должны успеть оплатить страховые взносы в СФР на травматизм за апрель.

Взносы на страхование от несчастий на производстве и профзаболеваний перечисляют в Социальный фонд не позднее 15-го числа месяца, следующего за месяцем, за который их начислили. То есть в середине мая за апрель.

Реквизиты для уплаты взносов есть на сайте вашего регионального отделения СФР. Получатель — региональное УФК и в скобках название вашего ОСФР.

ОКТМО в поле 105 нужно уточнить в вашем отделении фонда. Обычно это код по месту нахождения отделения, но некоторые ОСФР требуют указывать ОКТМО по месту регистрации организации.

Несвоевременная уплата взносов на травматизм влечет риск начисления пеней.

Взносы на травматизм платят отдельной платежкой. Уведомление на ЕНП об исчисленных взносах подавать не надо.

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