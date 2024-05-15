Составлять финансовые модели полезно и совсем не страшно! Как это сделать, расскажем завтра на вебинаре

Бухгалтеры могут не только вести учет, но и активно участвовать в стратегическом планировании и анализе бизнеса. Освоить финансовую аналитику и повысить экспертную значимость можно на вебинаре «Финмодель бизнеса: как составить и что учесть».
На вебинаре разберем:
Зачем финансовые модели нужны бизнесу.
7 главных правил финансового планирования.
Какие ключевые показатели необходимо собрать и анализировать.
Поэтапное построение собственной финансовой модели вместе с экспертом.
Методики финансового моделирования и основные параметры финмодели.
Ждем вас на вебинаре16 мая в 15:00 мск!
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