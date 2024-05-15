Составлять финансовые модели полезно и совсем не страшно! Как это сделать, расскажем завтра на вебинаре

Вместе с экспертом бухгалтеры научатся развивать, а не обслуживать бизнес. Составляя финмодели, вы нарастите компетенции и собственную востребованность, а также станете лучше, чем просто главбух.

Бухгалтеры могут не только вести учет, но и активно участвовать в стратегическом планировании и анализе бизнеса. Освоить финансовую аналитику и повысить экспертную значимость можно на вебинаре «Финмодель бизнеса: как составить и что учесть».

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На вебинаре разберем:

Зачем финансовые модели нужны бизнесу.

7 главных правил финансового планирования.

Какие ключевые показатели необходимо собрать и анализировать.

Поэтапное построение собственной финансовой модели вместе с экспертом.

Методики финансового моделирования и основные параметры финмодели.

Ждем вас на вебинаре16 мая в 15:00 мск!