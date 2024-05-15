Минцифры: биометрическую систему не будут использовать для розыска людей

Применять ЕБС для отслеживания людей незаконно. Пользователи сами решают, вносить ли свои данные в Единую биометрическую систему, которая нужна только для повышения доступности сервисов.

Единая биометрическая система (ЕСБ) не предназначена для отслеживания преступников, это запрещено законом.

«ЕБС никак не связана с городскими системами видеонаблюдения и не может использоваться в оперативно-розыскной деятельности», — сказано в телеграм-канале Минцифры.

Также министерство называет недостоверной распространяемую в СМИ информацию о том, что ЕБС будут использовать для розыска людей. Система создана для повышения доступности сервисов, а пользоваться ли биометрией добровольно определяет сам человек. Такие положения закреплены в законе № 572 о биометрии.

Компании и государственные учреждения не имеют права принуждать использовать ЕБС или отказать в получении услуг тем, кто не желает регистрироваться в системе.