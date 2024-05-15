На УСН учет вознаграждения зависит от вида объекта по спецрежиму

Согласно письму от 08.05.2024 № СД-4-3/5416@, продавец включает в доход по упрощенке всю сумму поступлений от покупателя за проданные ему через маркетплейс товары.
Сумма вознаграждения, удержанного маркетплейсом из выручки, – это расход плательщика на УСН. Его можно учесть при определении базы с объектом «доходы минус расходы». У продавца с объектом «доходы» такого права нет.
ФНС привела два примера.
Пример 1
Плательщик УСН с объектом доходы минус расходы продал через маркетплейс товары на 1 000 рублей. Маркетплейс из этой суммы удержал агентское вознаграждение в 100 рублей. Продавцу маркет перечислил 900 рублей разницы.
При определении налоговой базы по УСН плательщик отражает в доходах 1 000 рублей, а в расходах 100 рублей.
Пример 2
Ситуация та же, только объект по УСН — доходы.
При определении налоговой базы продавец отражает в доходах 1 000 рублей. Учет любых расходов, в частности, удержанного маркетплейсом агентского вознаграждения в размере 100 рублей, при УСН с объектом доходы не предусмотрен.
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