Арбитражные судьи будут изучать информацию из открытых источников

Верховный суд разрешит судьям самостоятельно искать и анализировать информацию из открытых источников, которая относится к арбитражным делам.

14 мая 2024 года Пленум Верховного суда подготовил постановление, в котором будет закреплено право арбитражных судей на самостоятельный поиск информации по делу в открытых источниках.

Теперь судьи «вправе самостоятельно получать, в том числе в электронном виде, необходимые для рассмотрения дела сведения из открытых источников».

К таким источникам относятся: государственные автоматизированные системы, информационные системы, расположенные на официальных интернет-сайтах организаций, органов государственной власти и местного самоуправления. Об этом пишет «Коммерсант».

Кроме того, судьи могут обращаться к сайту «Почты России», реестрам, содержащим сведения о юрлицах, индивидуальных предпринимателях, товарных знаках и знаках обслуживания, субъектах малого и среднего предпринимательства.

Участники процесса могут приводить свои доказательства, если сочтут сведения из открытых источников недостоверными.

В постановлении будут определены категории дел с сокращенными сроками производства, для рассмотрения которых не нужно проводить предварительные заседания. Например, разбирательства по поводу сноса самовольных построек, дела о привлечении к административной ответственности.