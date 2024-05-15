Переход с УСН на общий режим включает несколько этапов

Если компания или ИП понимает, что слетает с УСН, нужно предпринять поэтапно ряд действий, чтобы соблюсти требования НК и перейти на общую систему налогообложения (ОСНО).

Ситуация: ООО на УСН с объектом доходы минус расходы заключило контракт на сумму больше лимита по УСН. Оплата по договору происходит частями, работы закрываются поэтапно. Предположительно в 3 квартале ООО автоматически слетает с УСН.

В сервисе Клерк.Консультации эксперт ответил, какие действия предпринять, чтобы соблюсти закон с момента поступления денежных средств на р/с. Нужно:

Подать сообщение (форма по КНД 1150003) об утрате права на применение УСН в любой территориальный налоговый орган не позднее 15-го числа месяца, следующего за кварталом, в котором нарушили условия для применения УСН. Не позднее 25-го числа месяца, следующего за кварталом, в котором потеряли право на УСН, сдать декларацию УСН.

Соответственно, с начала 3-го квартала считать налоги нужно уже по ОСНО.

Но наверняка останутся расходы, которые ООО несло находясь на упрощенке, но не учтенные в уменьшение этой налогооблагаемой базы. Их можно перенести в 3 квартал и уменьшать налогооблагаемую базу по налогу на прибыль, если применять метод начисления. Так можно учесть затраты на купленные в период УСН товары, работы, услуги, имущественные права, которые до перехода на ОСНО вы не оплатили.

По общему правилу сделать это нужно в месяце перехода на ОСНО — п. 2 ст. 346.25 НК. Например, если услугу вам оказали до перехода на общий режим и до этого момента вы ее не оплатили, ее стоимость можно включить в расходы в том месяце, когда перешли на ОСНО.

Но некоторые виды затрат на общем режиме нужно признавать в расходах в особом порядке. Это:

стоимость неоплаченного сырья или материалов;

стоимость покупных товаров для перепродажи;

стоимость некоторой готовой продукции;

зарплату работникам и начисленные страховые взносы.

Детально учет этих затрат освещен в указанной консультации.

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