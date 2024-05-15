Набиуллина планирует поднять штрафы за манипулирование рынком

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина считает, что действующие штрафы за манипулирование рынком «катастрофически низкие».
«Штрафы за манипулирование у нас просто катастрофически низкие — 5-10 тыс. рублей. Это о чем? Ни о чем. На наш взгляд, штрафы здесь нужно повышать. То есть они должны зависеть от объема ущерба от этого манипулирования», — заявила Набиуллина.
Чтобы штраф был соизмерим размеру нанесенного ущерба, глава ЦБ планирует их повысить.
В результате манипулирования рынком злоумышленники влияют на цены, спрос, предложение или объем торгов финансовыми инструментами.
Комментарии1
Стоп. Вспомните 23 год, где говорили, что в 24 инфляция будет до "пятерочки", главный так говорил. А уже сахибзадовна тем более. Это ли не манипуляция? Все забыли?