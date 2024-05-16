Минпромторг просит Верховный суд ввести обеспечительные меры при патентных спорах

Надо ли облагать налогами и взносами компенсацию при переезде сотрудника

Многие крупные компании практикуют периодическую «ротацию кадров» - перемещение сотрудников в разные офисы и представительства в других регионах. Проработав несколько месяцев или лет, работник уезжает в другой регион для развития или поддержания компании. Естественно, такой переезд должен быть компенсирован, к тому же, это прямое требование законодательства, в т.ч. ТК и НК РФ. Но надо ли облагать компенсацию налогами и взносами?