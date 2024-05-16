Минпромторг просит Верховный суд ввести обеспечительные меры при патентных спорах

Минпромторг подготовил обращение в Верховный суд с просьбой включать обеспечительные меры при рассмотрении патентных споров фармацевтических компаний.
«Мы с Минздравом, ФАС, Роспатентом готовим обращение в Верховный суд в части включения обеспечительных мер в случае, пока идет спор патентный. Пока идут эти тяжбы судебные, компания-нарушитель успевает и заключить контракт, и даже иногда поставить продукцию по этому контракту. И мы хотели бы как-то упорядочить деятельность таких компаний», — сказала замглавы Минпромторга Екатерина Приезжева.
Она добавила, что нужно сделать прозрачными правила принудительного лицензирования, которое имеет смысл только для жизненно важных препаратов, которые уходят с рынка.
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