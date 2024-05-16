С 2025 года заработает новый регламент для всей страны по мерам поддержки

Правительство утвердило единые требования к назначению и предоставлению федеральных, региональных и муниципальных мер социальной поддержки.

Постановление от 03.05.2024 № 564 устанавливает единый порядок взаимодействия органов власти с гражданами независимо от региона их проживания и уровня назначаемой меры поддержки. Оно вступает в силу с 1 января 2025 года.

«Главное здесь – мнение людей и обратная связь, о важности которой всегда говорит Президент. Надо смотреть, насколько понятно и комфортно для них организованы сервисы, с учетом этого корректировать процессы и, конечно, оставить право лично обращаться за нужными услугами, если для человека такой вариант предпочтительнее», – подчеркнул Михаил Мишустин в ходе выступления в Госдуме.

Новый порядок подразумевает, что все виды поддержки должны предоставляться в электронном виде в максимально короткие сроки и при минимальном количестве бумажных документов.

Заявления граждане могут подавать через Госуслуги или МФЦ.

Все необходимые документы ведомства должны получать с помощью информационного взаимодействия между собой. Запрос дополнительных справок возможен, только когда соответствующих данных нет в госинформсистемах.

Определен предельный срок рассмотрения документов для назначения меры поддержки:

регистрация заявления — должна занимать не более 1 рабочего дня ;

получение межведомственных документов – до 2 рабочих дней ;

извещение о назначении или отказе в мере поддержки — должно поступать гражданину в течение 1 рабочего дня.

Все органы, которые назначают меры поддержки, должны оповещать гражданина об этапах рассмотрения его заявления.