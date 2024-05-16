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Банки

Центробанк запустил новый сервис со статистикой

Уже сейчас пользователи сервиса могут ознакомиться с процентными ставками, денежно-кредитной политикой и статистикой по внешнему сектору экономики. Перечень доступной информации будет расширяться.

Банк России открыл доступ к собственным статистическим данным при помощи открытого интерфейса API.

Сейчас на сервисе представлена статистика по процентным ставкам, денежно-кредитной политике и внешнему сектору экономики. Пользователи могут сравнить несколько показателей и вывести результаты на одном графике или в общей таблице. Список доступных показателей будет пополняться.

«В настоящее время данные доступны по 49 статистическим показателям, среди которых отдельные показатели платежного баланса, статистика по ипотечному жилищному кредитованию и структуре денежной массы … Для получения данных выберите категорию, показатель, разрез, диапазон в поле "Годы" и нажмите кнопку "Применить"», — сказано на сайте ЦБ.

В 2023 году Центробанк сообщил о том, что намерен создать закрытую «комнату данных» с расширенной статистикой регулятора. Доступ к ней будет у научных центров и университетов.

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