ФНС обновила форму декларации по акцизам на табак

Налоговая будет определять базу по акцизам на табачные изделия и жидкости для вейпов через систему маркировки.

Новая форма декларации по акцизам на табачную продукцию и жидкости для вейпов размещена на портале проектов нормативных актов.

В проекте приказа есть форма декларации, порядок ее заполнения, а также формат представления документа.

С 1 июня 2024 года вступают в силу поправки в ст. 187 НК, по которым база по акцизу в отношении табачной продукции и жидкостей для электронных систем доставки никотина будет определяться на основании информации из системы мониторинга за маркированными товарами.

Такой подход будут применять, если компании рассчитали налог к уплате меньше объема, отраженного в системе маркировки.