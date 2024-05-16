Путин: планы по экономическому развитию не изменятся даже в условиях СВО

Президент заявил, что несмотря на проведение специальной военной операции, планы по национальному развитию страны не будут меняться, а в экономике нельзя допускать перекосов.

«Мы с вами хорошо знаем также и о планах по достижению целей национального развития. Эти планы даже в связи с проведением специальной военной операции не сокращаются», — сказал Путин.

Также он добавил, что российские предприятия ОПК диверсифицируют производства, чтобы в любой момент увеличить выпуск гражданской продукции.

Про цели развития РФ до 2030 года мы писали тут.