72% персональных данных населения утекли в сеть

Чаще всего хакеры атакуют компании из сферы ретейла, а также финансовые организации. Их интересуют пароли пользователей, которые обращаются к интернет-сервисам за финансовыми услугами.

В первом квартале 2024 года доля утечек конфиденциальной информации о физлицах выросла до 72%. За аналогичный период 2023 года этот показатель составлял 59%.

Специалисты компании Positive Technologies подсчитали, что за первый квартал 2024 года доля утечек сведений об организациях составила 54%, тогда как в 2023 году — 51%. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на исследование.

У центра мониторинга Solar AURA ГК «Солар» иные данные. За весь 2023 год там зафиксировали 420 кибератак, в результате которых была украдена конфиденциальная информация. В первые 2,5 месяца 2024 года в сеть утекли данные о 170 компаниях или 40% от всего числа утечек в 2023 году.

«Первые два места по числу атак заняли сферы услуг и электронной коммерции — 28% и 26% соответственно. Ранее они не уделяли должного внимания информационной безопасности из-за низкой заинтересованности хакеров. На третьем месте — отрасль строительства и девелопмента, у них по 12%, на четвертом IТ — 9%, на пятом месте сектор образования — 8%», — сказали в пресс-службе ГК «Солар».

Больше всего утечек «Лаборатория Касперского» обнаружила в сфере ретейла и у финансовых организаций. К злоумышленникам в первом квартале 2024 года попали больше 72 млн пользовательских данных или 87% от всего их объема.

Кибермошенники начали отказываться от вирусов-шифровальщиков, которыми пользовались ранее: теперь они создают вредоносное программное обеспечение для кражи личных данных. Доля таких случаев выросла до 32%. Хакеров интересуют пароли от финансовых аккаунтов интернет-сервисов.

Чтобы защититься от вредоносных программ нужно использовать антивирусные решения и настроить двухфакторную защиту в тех сервисах, где это предусмотрено.