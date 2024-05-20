Минцифры обозначило 10 задач, которые будет решать

Шадаев доложил депутатам Госдумы о ключевых вызовах для Минцифры на ближайшую и среднесрочную перспективу. Вот 10 задач в работе ведомства:

Создание собственной низкоорбитальной спутниковой группировки для быстрого и дешевого доступа в интернет на территории всей страны.

Организация массового производства отечественных базовых станций для развития сетей мобильной связи 4-го и 5-го поколений.

Увеличение скорости доступа в интернет до 1 гигабита в секунду. Такая модернизация должна идти на основе российского оборудования.

Устранение цифрового неравенства, создание инфраструктуры мобильного скоростного интернета в малочисленных населенных пунктах и вдоль автодорог общего пользования.

Обеспечение устойчивой работы Почты России при безусловном сохранении всего ее функционала и всей сети отделений, которые сейчас работают.

Сокращение сроков создания и внедрения новых государственных, ведомственных информационных систем, а также устранение неравенства между регионами по уровню цифровизации органов власти за счет предоставления готовых платформенных решений и сервисов из единого гособлака.

Сокращение сроков оказания услуг, переход на проактивный, комплексный и персональный формат обслуживания граждан в режиме онлайн — когда результат предоставляется в момент обращения.

Создание условий для повышения эффективности деятельности российских предприятий за счет массового внедрения российского ПО, которое по своим характеристикам не должно уступать ведущим зарубежным продуктам. Формирование научно-технических заделов, связанных с квантовыми вычислениями, ИИ и кибербезопасностью.

Повышение качества обучения ИТ-специалистов в вузах за счет привлечения профильных ИТ-компаний. Это будет обязательным условием сохранения этими компаниями льгот.