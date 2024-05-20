Тинькофф запустил банковскую карту по нормам шариата

Банковскую карту, которая соответствует нормам шариата, смогут заказать все мусульмане, которые живут в РФ, а не только в тех регионах, где проходит эксперимент по внедрению исламского банкинга.

Все мусульмане, которые живут в России, смогут пользоваться федеральным банкингом от Тинькофф уже в 2024 году. У банка появились специальные продукты, разработанные с учетом исламской этики и норм шариата.

«Исламская карта разработана совместно с Советом улемов Духовного управления мусульман Республики Татарстан в соответствии с международными стандартами AAOIFI и имеет уникальный дизайн, разработанный специально для клиентов-мусульман», — сказано на сайте Тинькофф.

Владельцы карт смогут без комиссии переводить деньги жителям Узбекистана, Таджикистана, Кыргызстана и других мусульманских стран. По карте не пройдет оплата продуктов, товаров и услуг из харамных сфер. Например, будет нельзя купить табачные изделия и алкогольные напитки навынос, оплатить услуги ломбарда и принять участие в азартных играх.

«По нашим данным, более половины клиентов-мусульман в России хотят пользоваться полноценными исламскими финансовыми продуктами. Это позволило бы им соблюдать все необходимые религиозные нормы, пользуясь при этом передовыми банковскими продуктами», — сказал руководитель направления исламского финансирования Тинькофф Асхат Гиниятов.

Во втором полугодии карта будет доступна для заказа во всех регионах РФ. Предусмотрена бесплатная доставка.

С 19 апреля 2024 года Тинькофф подключился к эксперименту по развитию исламского банкинга в России. В нем участвуют четыре региона: Татарстан, Башкирия, Дагестан и Чечня.