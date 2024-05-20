ФАС назвала свою приоритетную задачу

Об этом рассказал руководитель ФАС Максим Шаскольский в ходе заседания коллегии Службы 16 мая 2024 года.

На фоне паводков в ряде регионов ФАС поручила территориальным органам усилить контроль за ценами на товары первой необходимости. Возобновлена работа «горячей линии», ведется мониторинг цен на такие товары, лекарства, медицинские изделия. Письма о необходимости соблюдения принципов ответственного ценообразования направлены производителям и торговым сетям.

На рынке продовольственных товаров за 2023 год и истекший период 2024 года возбуждено 21 дело о нарушении антимонопольного законодательства на производителей и продавцов сахара, мяса кур, куриного яйца. Выдано 14 предупреждений и 13 предостережений в связи с публичными высказываниями о повышении цен на отдельные товары.

На фоне роста цен на куриные яйца ФАС проанализировала ситуацию и выявила опережающие темпы роста оптовых цен производителей по сравнению с ростом себестоимости. Ведомство возбудило 10 дел, в том числе по признакам заключения антиконкурентных соглашений и согласованных действий.

Служба заявила, что продолжает работу с крупнейшими федеральными торговыми сетями в части добровольного ограничения наценок на социально значимые товары. Всего за период наблюдения с 2021 года такие наценки снизились с 22% до 6 %.

Для распространения этой практики принято постановление правительства от 26.04.2023 № 662, которое позволяет регионам оперативно принимать меры и заключать соглашения с хозяйствующими субъектами о сдерживании роста цен и добровольных обязательствах по ограничению торговых наценок на социально значимые продтовары.

Сейчас такие соглашения действуют в 35 регионах, где ценовые обязательства приняли свыше 2200 производителей и продавцов.

ФАС стремится обеспечить равные и недискриминационные условия для всех участников рынка маркетплейсов. Например, что Ozon получил предупреждение, мы писали здесь.

Также соответствующие меры ФАС принимает на рынках лекарственных препаратов и мед. изделий, топлива, цен на авиабилеты, услуг связи.

Шаскольский отметил, что сбор штрафов не является основной задачей Службы, в 2023 году поступления в бюджет за счет мер антимонопольного реагирования составили 5,8 млрд рублей.