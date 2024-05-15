Маркетплейс Ozon получил предупреждение от ФАС

Предприниматели пожаловались в ФАС на неопределенные условия в договорах с маркетплейсом Ozon, а также на навязчивые предложения поучаствовать в акции «Баллы за скидки».

Партнеры маркетплейса Ozon неоднократно жаловались в Федеральную антимонопольную службу на то, что их заставляют участвовать в акции «Баллы за скидки». Кроме того, предпринимателям не нравятся неопределенность в условиях расторжения договоров и в ограничениях при размещении контактной информации о продавце.

«В действиях OZON установлены признаки необоснованного отказа в заключении договоров – потенциальным продавцам отказывали без объяснения причин», — сказано на сайте ФАС.

Ведомство считает, что подобные действия маркетплейса нарушают закон о защите конкуренции. Ozon получил предупреждение, по которому компании нужно внести изменения в оферту и прекратить практики, которые нарушают антимонопольное законодательство.

Если предупреждение будет проигнорировано, ФАС возбудит дело на основании ст. 10.1 Федерального закона «О защите конкуренции».

Недавно мы писали, что с 28 марта 2024 года правительство отменило мораторий на антимонопольные проверки IT-компаний.