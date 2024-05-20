Минфин: в июле ипотека под 8% закончится

Власти пришли к консенсусу и не будут продлевать программу льготного кредитования для тех, кто хочет приобрести жилье в новостройках под 8% годовых.

Замминистра финансов Иван Чебесков заявил, что в июле 2024 года власти откажутся от льготной ипотеки на покупку жилья в новостройках под 8% годовых. Такое решение назвали консенсусом.

Особые условия на покупку квартир в новостройках ввели в 2020 году, чтобы оказать застройщикам поддержу в период пандемии. Программу несколько раз продлевали, а условия предоставления кредитов меняли. Сейчас по ней можно взять ипотеку под 8%. Об этом пишут «Известия».

Также по программе установлено ограничение на размер займа. Льготное предложение можно сочетать с рыночным кредитом, если покупателям не хватает средств.

Минфин объявил, что льгота будет действовать только до 1 июля 2024 года, а после от нее откажутся.

За первые четыре месяца 2024 года клиенты банков получили около 1,5 трлн рублей на покупку жилья, что на 18% меньше, чем за тот же период 2023 года. На объемы кредитования повлияла высокая ключевая ставка Центробанка, которая с декабря 2023 года держится на уровне 16% годовых.