Как бухгалтерам составить идеальное резюме и получить работу мечты? Расскажем на бесплатном вебинаре!

Приходите на бесплатный вебинар, где вы узнаете все про карьеру бухгалтера, составление идеального резюме и правильные места для поиска постоянной работы или заказчиков.

Профессия бухгалтера на рынке труда является одной из самых востребованных. Но тут есть много ниш, специализаций, а также форматов работы, которые влияют на построение карьерного пути. Подробнее об этом расскажем на вебинаре «Карьера бухгалтера: резюме, поиск работы, собеседование». Он пройдет 20 мая в 11:00 мск!

Для бухгалтера грамотное резюме — залог хорошего места. Работодатели ищут тех, кто умеет себя системно преподнести и выделить свои преимущества среди массы соискателей. Собеседования тоже становятся другими: навыки самопрезентации не менее важны, чем умение общаться с налоговиками. Это новая реальность, которой не стоит пугаться.

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На вебинаре разберем:

Варианты карьерного пути бухгалтера.

Профессия бухгалтера: куда развиваться и что нужно для карьерного роста.

Составляем идеальное резюме бухгалтера.

Площадки поиска работы.

Размещение резюме: как сделать правильные настройки видимости.

Как пройти собеседование: о чем следует и не следует говорить.

Ждем вас на вебинаре20 мая в 11:00 мск!