Больше 3,5 млн работодателей могут заполучить специалистов с помощью целевого обучения

Заявки начнут принимать на муниципальном уровне, где зафиксирован наибольший дефицит кадров. Это позволит привлечь в регионы молодых специалистов и оплатить их обучение за счет бюджета.

В 2024 году заказчиками целевого обучения могут стать 3,5 млн работодателей. Они имеют право подготовить специалистов за счет бюджета.

«Впервые мы предусмотрели заявки муниципального уровня, где наибольший дефицит кадров. При этом набор врачей и учителей впервые будет иметь открытый характер и [станет] доступен всем без исключения на конкурсной основе. А мы знаем, что именно в этих специалистах регионы нуждаются особенно», — сказала заместитель председателя Госдумы Ирина Яровая.

Власти готовы сотрудничать с работодателями и инвесторами, которые готовы создавать дополнительные социальные гарантии и мотивацию на подготовку и привлечение в регионы молодых специалистов.