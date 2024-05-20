На практике идентичный товар от двух поставщиков может идти с разными ставками НДС

Пониженную ставку НДС 10% на товар подтверждает его включение в перечень Правительства и регистрационное удостоверение.

Реальная ситуация: фирма покупает у организации медицинские халаты (НДС 10%), которые продает для использования не в медицине — в них ходят в столовой. При покупке в наименовании не было указано, что халат медицинский. Но так как НДС у поставщика 10%, фирма продавала тоже с НДС 10%.

Потом появился новый поставщик с аналогичным товаром, который продает их фирме с НДС уже 20%. Соответственно, и она будет продавать их с НДС 20%.

Поставки этих халатов идут от обоих поставщиков. Халаты идентичны. Верно ли продавать часть халатов с НДС 10%, а часть с НДС 20%? Или если в наименовании товара не указано, что это медицинский халат, то продавать их и от первого поставщика нужно все-таки со ставкой 20%?

В сервисе Клерк.Консультации на днях разрешили этот вопрос.

По медицинским товарам ставка НДС 10%, если товар входит в перечень, утвержденный постановлением правительства от 15.09.2008 № 688. В нем есть юбки, халаты, блузки, фартуки, жилеты, платья и сорочки производственные и профессиональные — код по ОКПД2 14.12.30.130. Также есть в перечне одежда производственная и профессиональная прочая, не включенная в другие группировки — код по ОКПД2 14.12.30.190.

Но для применения ставки 10% надо иметь регистрационное удостоверение на этот товар. В нем указан код ОКПД2, который должен быть в перечне из постановления 688, чтобы можно было платить НДС по ставке 10%, а не 20%.

Это удостоверение предъявляют в ИФНС как доказательство правомерности ставки 10%

Если нет регудостоверения, то ставка НДС на халаты будет 20%.

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