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В России нашли фейковый магазин приложений Play Market

Специалисты по изучению киберпреступлений предупредили об опасном магазине приложений для смартфона. В файлах содержатся вирусы, которые могут украсть личные данные и деньги.

Фейковый магазин приложений Google Play появился по адресу PLLAYMARKET.RU. Ресурс предлагает скачать банковские приложения и софт от мобильных операторов.

«Основная цель хакеров — это пользователи популярных мобильных операторов и банков. Как обычно, файлы содержат троян», — сказано в телеграм-канале группы по изучению киберпреступлений True OSINT.

Установив приложения из нелегального магазина, пользователи рискуют потерять доступ к своим аккаунтам, а также остаться без денег, которые хранятся в онлайн-банкинге.

Сейчас жители РФ не могут с официальной веб-версии сайта установить приложение Google Play, однако оно доступно в отечественном магазине RuStore.

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