⚡️ Итоги дня: искусственный интеллект защитит смартфон от кражи, в Петербурге будут следить за курильщиками, а в TikTok появятся часовые видео

Приложение TikTok тестирует загрузку 60-минутных видео, функция будет доступна ограниченному числу пользователей.

«Тинькофф» запустит собственный QR-код для оплаты. Он появится на всех терминалах банка в течение 2024 года. Оплатить покупки таким способом смогут владельцы телефонов на базе iOS и Android.

Google добавит в Android функции для защиты от кражи. Система будет работать на базе искусственного интеллекта. Устройство заблокируется, если его выхватят из рук или украдут.

В Петербурге потратят 600 млн рублей на слежку за курильщиками. Сейчас власти ищут подрядчика, который установит более 2 тыс. «умных» камер на 309 детских и спортивных площадках города для борьбы с курильщиками, вандалами и рекламными объявлениями.

Отечественный электромобиль «Атом» будет стоить от 2,5 млн до 3,5 млн рублей. Машину впервые представили в мае 2023 года. Она сможет разгоняться до 100 км/ч за восемь секунд, а запас хода на одном заряде составит около 500 км.

Для сотрудников школ, колледжей и летних лагерей 20 мая пройдут антитеррористические учения.

Козероги, Раки и Близнецы чаще других берут деньги в кредит. В прошлом году лидирующие позиции занимали Тельцы и Овны. Наименьший интерес ко всем кредитным продуктам проявляли Скорпионы.