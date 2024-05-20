Microsoft начал отключать подписки корпоративных клиентов

Российским компаниям остановили подписки на облачные сервисы Microsoft. Отключать доступ будут партиями, по 5-10 компаний.

С 16 мая 2024 года компания Microsoft начала веерные остановки подписок на облачные сервисы корпоративных клиентов из России.

«Со вчерашнего вечера начались веерные остановки подписок в CSP, партиями отключают по 5-10 заказчиков. Под остановку попали подписки Power BI, Visio, Project», — сказано в телеграм-канале ГК Softline.

IT-корпорация планировала приостановить доступ к своим продуктам фирмам из РФ 20 марта 2024 года, однако после этой даты компания продлевала лицензии.

Недавно мы писали, что Microsoft пересматривает список продуктов для отключения в РФ.