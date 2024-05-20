Российский суд арестовал активы Deutsche Bank, Commerzbank и UniCredit

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленобласти арестовал российские активы немецкого банка Deutsche Bank на сумму 238,6 млн евро и активы итальянского UniCredit на сумму 463 млн евро, следует из решений на сайте суда.

Financial Times называет произошедшее одним из крупнейших шагов по конфискации против западного банка с начала полномасштабной войны и ухода международных кредитных организаций из России.

Иски к кредитным организациям еще в августе 2023 года подала дочерняя компания «Газпрома», «Русхимальянс» — оператор комплекса СПГ в Усть-Луге. Летом 2021 года оператор заключил контракт с немецкой инжиниринговой компаний Linde на проектирование и строительство комплекса СПГ. Банками-гарантами в сделке выступали UniCredit, Deutsche Bank, а также Commerzbank, Bayerische Landesbank и Landesbank Baden-Württemberg.

Арестованные активы UniCredit — это доли в дочерних компаниях в России, а также принадлежавшие UniCredit ценные бумаги. У Deutsche Bank арестованы ценные бумаги и недвижимость немецкого Deutsche Bank Aktiengesellschaft, ООО «Дойче Банк» и «Технологического центра Дойче Банка» в России, а также денежные средства на счетах, кроме счетов типа «С» и «И».

По данным FT, МИД Италии в понедельник проведет совещание из-за ареста активов второго по величине банка страны.

В Deutsche Bank сообщили Reuters, что банк зарезервировал для покрытия убытков около 260 млн евро.