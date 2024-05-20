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Расчет пенсии

Утвердят новый показатель для расчета накопительной пенсии

В следующем году накопительная пенсия будет меньше.

На федеральном портале опубликован проект нормативного акта с показателем ожидаемого периода выплаты накопительной пенсии в 2025 году.

Накопительная пенсия = пенсионные накопления / ожидаемый период.

Чем больше ожидаемый период, тем меньше пенсия.

В 2024 году этот показатель составляет 264 месяца, в 2025 году он будет 270 месяцев.

Кстати, есть еще максимальный ожидаемый период, превышать который власти не могут. На 2025 год он составляет 270 месяцев. По расчетам Минтруда на 2025 год получился период 271 месяц, но установят максимально возможный – 270 месяцев.

Смотрите в нашей таблице, как менялся этот показатель.

Год

Ожидаемый период выплаты накопительной пенсии

Максимальное значение ожидаемого периода выплаты накопительной пенсии

2016

234

234

2017

240

240

2018

246

246

2019

252

252

2020

258

258

2021

264

264

2022

264

270

2023

264

270

2024

264

270

2025

270

270

Получать накопительную пенсию могут женщины с 55 лет и мужчины с 60 лет — то есть в старом пенсионном возрасте.

Вместо накопительной пенсии можно получить все пенсионные накопления разом, если накопительная пенсия меньше 5% от страховой. Но с июля расчет изменится. Будут считать не 5% от страховой пенсии, а 10% от прожиточного минимума. Об этом с примерами мы рассказывали здесь.

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