Утвердят новый показатель для расчета накопительной пенсии

В следующем году накопительная пенсия будет меньше.

На федеральном портале опубликован проект нормативного акта с показателем ожидаемого периода выплаты накопительной пенсии в 2025 году.

Накопительная пенсия = пенсионные накопления / ожидаемый период.

Чем больше ожидаемый период, тем меньше пенсия.

В 2024 году этот показатель составляет 264 месяца, в 2025 году он будет 270 месяцев.

Кстати, есть еще максимальный ожидаемый период, превышать который власти не могут. На 2025 год он составляет 270 месяцев. По расчетам Минтруда на 2025 год получился период 271 месяц, но установят максимально возможный – 270 месяцев.

Смотрите в нашей таблице, как менялся этот показатель.

Год Ожидаемый период выплаты накопительной пенсии Максимальное значение ожидаемого периода выплаты накопительной пенсии 2016 234 234 2017 240 240 2018 246 246 2019 252 252 2020 258 258 2021 264 264 2022 264 270 2023 264 270 2024 264 270 2025 270 270

Получать накопительную пенсию могут женщины с 55 лет и мужчины с 60 лет — то есть в старом пенсионном возрасте.

Вместо накопительной пенсии можно получить все пенсионные накопления разом, если накопительная пенсия меньше 5% от страховой. Но с июля расчет изменится. Будут считать не 5% от страховой пенсии, а 10% от прожиточного минимума. Об этом с примерами мы рассказывали здесь.