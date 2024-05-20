Утвердят новый показатель для расчета накопительной пенсии

На федеральном портале опубликован проект нормативного акта с показателем ожидаемого периода выплаты накопительной пенсии в 2025 году.
Накопительная пенсия = пенсионные накопления / ожидаемый период.
Чем больше ожидаемый период, тем меньше пенсия.
В 2024 году этот показатель составляет 264 месяца, в 2025 году он будет 270 месяцев.
Кстати, есть еще максимальный ожидаемый период, превышать который власти не могут. На 2025 год он составляет 270 месяцев. По расчетам Минтруда на 2025 год получился период 271 месяц, но установят максимально возможный – 270 месяцев.
Смотрите в нашей таблице, как менялся этот показатель.
Год
Ожидаемый период выплаты накопительной пенсии
Максимальное значение ожидаемого периода выплаты накопительной пенсии
2016
234
234
2017
240
240
2018
246
246
2019
252
252
2020
258
258
2021
264
264
2022
264
270
2023
264
270
2024
264
270
2025
270
270
Получать накопительную пенсию могут женщины с 55 лет и мужчины с 60 лет — то есть в старом пенсионном возрасте.
Вместо накопительной пенсии можно получить все пенсионные накопления разом, если накопительная пенсия меньше 5% от страховой. Но с июля расчет изменится. Будут считать не 5% от страховой пенсии, а 10% от прожиточного минимума. Об этом с примерами мы рассказывали здесь.
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