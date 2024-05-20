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Сальдо ЕНС

Переплата по налогам, которая не вошла в сальдо ЕНС, не идет в расходы

Старая переплата по налогам на 01.01.2023 не вошла в сальдо ЕНС, но и в состав внереализационных расходов ее включать нельзя.

Об этом сообщает Минфин в письме от 01.03.2024 № 03-03-06/1/18445.

При введении института ЕНС в сальдо не вошли суммы излишне уплаченных по состоянию на 31.12.2022 налогов, если со дня их уплаты прошло более 3 лет. Вдобавок и до 31.12.2022 включительно в общем случае заявление о зачете или возврате излишне уплаченного налога можно было подать только в течение 3 лет.

Безнадежные долги относятся к внереализационным расходам. Безнадежными считаются те долги перед налогоплательщиком, по которым истек установленный срок исковой давности.

При этом срок исковой давности по возврату излишне перечисленных налогов НК не предусмотрен, сообщает Минфин.

То есть списать «сгоревшую» переплату по налогам в расходы нельзя.

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