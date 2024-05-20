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Регулирование аудиторской деятельности

Минфин хочет, чтобы аудиторы страховали свою ответственность перед клиентами

Пока что аудиторские компании не обязаны страховать свою ответственность, они могут делать отчисления в компенсационный фонд СРО или обращаться добровольно за страховкой.

Минфин подготовил изменения в федеральный закон «Об аудиторской деятельности». Основная цель поправок — уточнить механизм имущественной ответственности аудиторских фирм перед клиентами, если у последних появятся претензии к их работе.

Управляющий ГК «Мариллион» Сергей Харитонов рассказал «Коммерсанту», что ведомство планирует ввести обязательное страхование ответственности аудиторов. Сейчас такой обязанности у компаний нет, но фирмы могут обращаться к добровольному страхованию или делать отчисления в компенсационный фонд СРО. Страховка защищает клиентов от непреднамеренных ошибок или упущений со стороны аудитора.

Глава СРО «Содружество» Ольга Носова считает, что обязательное страхование станет дополнительной нагрузкой на аудиторов. В особенности на тех, кто занимается не обязательным, а инициативным аудитом. Финансовая нагрузка приведет к росту стоимости на услуги.

Сейчас страховые премии в рамках добровольного страхования составляют 1-2% и зависят от опыта работы аудиторов на рынке, количества сотрудников в компании. Например, за страховку Kept платит больше 500 млн рублей в год, «Деловые решения и технологии» — 2 млрд рублей, а «ДРТ Аудит» — 22,5 млн рублей.

Комментарии

1
  • Евгений

    Смешно. СРО итак заставляет всех страховать ответственность.

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Регулирование аудиторской деятельности

Минфин хочет, чтобы аудиторы страховали свою ответственность перед клиентами

Пока что аудиторские компании не обязаны страховать свою ответственность, они могут делать отчисления в компенсационный фонд СРО или обращаться добровольно за страховкой.

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