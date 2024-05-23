По приказу ФНС 2023 года справку о доходах и удержанном НДФЛ за 2023 год не выдают

ФНС разъяснила, по какой форме работодатель должен выдать Справку о доходах и суммах налога физического лица (форма по КНД 1175018) за 2023 год в случае обращения за ней работника после 9 апреля 2024 года.

Согласно письму ФНС от 06.05.2024 № ЗГ-2-11/7005@, справки о полученных физлицами доходах и удержанных суммах НДФЛ за предыдущие годы, выдают по форме, действовавшей в соответствующий налоговый период.

Форма справки за 2023 год (КНД 1175018) утверждена приложением № 4 к приказу ФНС от 15.10.2020 N ЕД-7-11/753@, в редакции приказа ФНС от 28.09.2021 № ЕД-7-11/845@.

По форме, утвержденной приказом Налоговой службы от 19.09.2023 № ЕД-7-11/649@, справку выдают уже за 2024 год, но не более ранние периоды.

Подробнее о том, как правильно рассчитывать зарплату, командировочные и компенсации работникам, рассказываем на онлайн-курсе «Зарплата: учет, налоги, кадры, 1С».

Вы научитесь без ошибок заполнять уведомления по ЕНП на НДФЛ и отчетность, сможете составлять внутренние нормативные акты, принимать и увольнять сотрудников, вести кадровый учет — получите дополнительные навыки для карьерного роста.

Сейчас купить курс можно по выгодной цене за 4 290 рублей вместо 18 990 рублей!

Купить курс

После обучения вы получите сертификат о прохождении программы.