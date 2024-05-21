СПБ Банк подает обращение в OFAC для разблокировки иностранных активов

Обратившись в OFAC, инвесторы смогут получить индивидуальную лицензию, чтобы перевести замороженные активы в организации, которые не попали под санкции, и вернуть доступ к заблокированным иностранным бумагам.

Юристы СПБ Банка помогут инвесторам подать самостоятельное обращение в Управление по контролю за зарубежными активами Министерства финансов США — OFAC. Специалисты подготовили шаблоны и инструкции. Вместе с этим, 20 мая СПБ Банк подает собственное обращение, чтобы OFAC разблокировал иностранные ценные бумаги их клиентов.

«СПБ Банк вместе с юристами коллегии адвокатов Delcredere сегодня, 20 мая, подадут в OFAC собственное обращение с целью разблокировки иностранных клиентских активов», — сказано на сайте банка.

Самостоятельное обращение в OFAC — это добровольный процесс, он может происходить параллельно с подачей заявления от СПБ Банка.

2 ноября 2023 года в отношении СПБ Биржи ввели санкции, иностранные активы клиентов оказались заблокированными. Обращение в ОFAC позволит получить индивидуальную лицензию на перевод таких акций в другие расчетные организации, которые не находятся под санкциями. Так инвесторы смогут вернуть контроль над своими бумагами.