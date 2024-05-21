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Кредитование

Кабмин выделит деньги на развитие сельских территорий

Жители сел смогут оформить льготные кредиты на благоустройство домов по ставке 5%. Государство компенсирует банкам разницу с рыночной ставкой.

Правительство направит финансирование на субсидии по льготным кредитам, которые смогут получить жители сел на благоустройство своих домов.

«Заемные средства разрешается тратить в том числе на проведение в дом электро-, водо- и газоснабжения, канализации, отопления, а также на ремонт инженерных систем и кровли. Ставка по таким кредитам не превышает 5%. Разницу между льготной и рыночной ставками банкам компенсирует государство», — сказано на сайте кабмина.

Кроме того, дополнительные средства из федерального бюджета выделят на льготные кредиты бизнесу, который развивает инженерную и транспортную инфраструктуры в сельских агломерациях, а также строит жилье.

Программа льготного кредитования по благоустройству сельских домов действует с 2020 года.

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