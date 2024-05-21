На УСН скидка от поставщика влияет на учет дохода

Некоторые поставщики компаний и ИП на УСН предоставляют им скидки на товар за выполнение объема закупок в счет снижения дебиторской задолженности.

ООО на УСН 15% с объектом доходы минус расходы получают от поставщика скидку на товар за выполнение объема закупок в счет снижения дебиторской задолженности. Часто возникает вопрос, нужно ли покупателю на УСН включать в доходы полученную скидку.

Формально в общей ситуации получается, что кредиторская задолженность ООО снизилась. Значит, списанную кредиторку нужно признать в доходах. Это следует из подп. 2 п. 1 ст. 248, п. 18 ст. 250 и п. 1 ст. 346.15 НК.

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