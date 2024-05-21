Wildberries будет давать покупателям рублевые баллы за отзывы

Если в течение 5 дней с момента получения товара написать отзыв на него, можно получить баллы, эквивалентные рублям.

Маркетплейс Wildberries начал тестировать новый инструмент «Баллы за отзывы». Пока что начислять баллы будут за покупки у продавцов из тестовой группы, а после бонусы будут доступны для всех.

«Оставь отзыв в течение 5 дней с момента получения товара и получи баллы через 14 дней. Их можно потратить на любые покупки на платформе», — сказано в телеграм-канале пресс-службы компании.

Получать бонусы, которые эквиваленты рублям, смогут пользователи сайта и приложения Wildberries на Android. Для iOS программа будет доступна позднее.