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Маркетплейсы

Wildberries будет давать покупателям рублевые баллы за отзывы

Если в течение 5 дней с момента получения товара написать отзыв на него, можно получить баллы, эквивалентные рублям.

Маркетплейс Wildberries начал тестировать новый инструмент «Баллы за отзывы». Пока что начислять баллы будут за покупки у продавцов из тестовой группы, а после бонусы будут доступны для всех.

«Оставь отзыв в течение 5 дней с момента получения товара и получи баллы через 14 дней. Их можно потратить на любые покупки на платформе», — сказано в телеграм-канале пресс-службы компании.

Получать бонусы, которые эквиваленты рублям, смогут пользователи сайта и приложения Wildberries на Android. Для iOS программа будет доступна позднее.

Комментарии

12
  • Королевская

    Ха, они мои отзывы исключают из рейтинга. Хотя я прикладываю фото и подробно пишу, что не так)))

      • Королевская

        Правдивые. Если обещали подарочную упаковку, а прислали в мятом вскрытом пакете, я так и написала, и фото приложила)). Другие покупатели должны знать и минусы продавца, имхо. Разве нет?

        • Arhimed0
          Главный бухгалтер

          Другие покупатели должны знать и минусы продавца, имхо. Разве нет?

          да.

          но отрицательные отзывы владельцами завсегда будут удаляться. Это вполне себе объяснимо и логично. Для того что бы слишком приторно не было, парочку не очень серьёзных оставят, остальные - нафиг.

          Это было и будет. Ну кто действительно хочет, что бы про него публиковалось что-то плохое? Тем более что в данном конкретном случае он полностью хозяин положения, и убрать нежелательный отзыв - пара кликов.

        • Arhimed0
          Главный бухгалтер

          Правдивые.

          и Вы хотите что бы за ВАши слова ВАм ещё и денег платили?

          ну... проведите эксперимент, хоть Вы, хоть любой другой

          подойдите прямо завтра с утра к своему начальнику и скажите всё то что Вы о нём думаете!

          И я, ведь, даже не говорю о том, что нужно специально отобрать самый негатив - не надо. Скажите правду: всё то что Вы про него думаете.

          А теперь внимание, знатоки, вопрос: он будет после этого Вам деньги платить? )))))

          • fressigran@
            Главный бухгалтер

            Чапаев: 
            — Критика, Петька, это когда рядовой боец может мне в глаза сказать все что угодно, и ему ничего не будет. 
            — Ничего? 
            — Ничего, Петька! Ни коня нового, ни папахи, ни шашки, ни сбруи... Ни-че- го!

            • Arhimed0
              Главный бухгалтер

              Сын спрашивает у отца:
              - Папа, папа! А что такое критика сверху" и "критика снизу"?
              - Сейчас объясню, сынок, - отвечает отец. - Возьми набери в чашку воды и ступай вниз под окна.
              Когда сын спустился, отец кричит ему из окна:
              - Ну. теперь выплесни воду из чашки на меня!
              Сын плеснул, но до отца ничего не долетело, а всё, что было в чашке, попало на сына.
              - Вот, - говорит отец. - вот это критика снизу!
              И выплеснул на сына ведро воды.
              - А вот это - критика сверху!

    • Королевская

      Я еще с ними в переписку вступаю, мол, какого хрена прислали не то, что обещали, так еще и из рейтинга исключили))

  • Татьяна
    Главный бухгалтер

    заказывала чайную ложку с именем (для меня сумма смешная). Прислали ложечку в такой красивенной упаковке, что я обалдела (деревянная или из плотного картона резная). P.S. всю хорошенькую лабуду, что скапливается и не нужна самому, приносим на работу (кому надо забирают)

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