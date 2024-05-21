Wildberries будет давать покупателям рублевые баллы за отзывы

Маркетплейс Wildberries начал тестировать новый инструмент «Баллы за отзывы». Пока что начислять баллы будут за покупки у продавцов из тестовой группы, а после бонусы будут доступны для всех.
«Оставь отзыв в течение 5 дней с момента получения товара и получи баллы через 14 дней. Их можно потратить на любые покупки на платформе», — сказано в телеграм-канале пресс-службы компании.
Получать бонусы, которые эквиваленты рублям, смогут пользователи сайта и приложения Wildberries на Android. Для iOS программа будет доступна позднее.
Комментарии12
Ха, они мои отзывы исключают из рейтинга. Хотя я прикладываю фото и подробно пишу, что не так)))
так они у Вас, наверное, плохие?
Правдивые. Если обещали подарочную упаковку, а прислали в мятом вскрытом пакете, я так и написала, и фото приложила)). Другие покупатели должны знать и минусы продавца, имхо. Разве нет?
да.
но отрицательные отзывы владельцами завсегда будут удаляться. Это вполне себе объяснимо и логично. Для того что бы слишком приторно не было, парочку не очень серьёзных оставят, остальные - нафиг.
Это было и будет. Ну кто действительно хочет, что бы про него публиковалось что-то плохое? Тем более что в данном конкретном случае он полностью хозяин положения, и убрать нежелательный отзыв - пара кликов.
и Вы хотите что бы за ВАши слова ВАм ещё и денег платили?
ну... проведите эксперимент, хоть Вы, хоть любой другой
подойдите прямо завтра с утра к своему начальнику и скажите всё то что Вы о нём думаете!
И я, ведь, даже не говорю о том, что нужно специально отобрать самый негатив - не надо. Скажите правду: всё то что Вы про него думаете.
А теперь внимание, знатоки, вопрос: он будет после этого Вам деньги платить? )))))
Чапаев:
— Критика, Петька, это когда рядовой боец может мне в глаза сказать все что угодно, и ему ничего не будет.
— Ничего?
— Ничего, Петька! Ни коня нового, ни папахи, ни шашки, ни сбруи... Ни-че- го!
Сын спрашивает у отца:
- Папа, папа! А что такое критика сверху" и "критика снизу"?
- Сейчас объясню, сынок, - отвечает отец. - Возьми набери в чашку воды и ступай вниз под окна.
Когда сын спустился, отец кричит ему из окна:
- Ну. теперь выплесни воду из чашки на меня!
Сын плеснул, но до отца ничего не долетело, а всё, что было в чашке, попало на сына.
- Вот, - говорит отец. - вот это критика снизу!
И выплеснул на сына ведро воды.
- А вот это - критика сверху!
а мои исключат? я тоже пишу правду
Я еще с ними в переписку вступаю, мол, какого хрена прислали не то, что обещали, так еще и из рейтинга исключили))
Вы много людей знаете, которые правду любят?
заказывала чайную ложку с именем (для меня сумма смешная). Прислали ложечку в такой красивенной упаковке, что я обалдела (деревянная или из плотного картона резная). P.S. всю хорошенькую лабуду, что скапливается и не нужна самому, приносим на работу (кому надо забирают)