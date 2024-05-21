Начался эксперимент по маркировке силовых кабелей

С 20 мая 2024 года стартовал пилотный проект по маркировке силовых кабелей и проводов на напряжение 1000 В. Он завершится 28 февраля 2025 года.
Бизнес может бесплатно и добровольно принять участие в эксперименте. Как полагают в Центре развития перспективных технологий (ЦРПТ), маркировка не повлияет на конечную стоимость кабелей. Об этом сказано в телеграм-канале «Честный ЗНАК».
«Маркировка и сквозной учет улучшат общую статистику выпуска кабелей по стране, облегчая регуляторам анализ спроса и предложения, а также уровня загруженности производственных мощностей. Благодаря маркировке мы сможем лучше узнать о себе и своём вкладе в экономику страны», — сказал президент международной ассоциации «Электрокабель» Максим Третьяков.
По данным Минпромторга, доля фальсифицированной кабельной продукции составляет более 40%.
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