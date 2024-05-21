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Наличные деньги

Центробанк запустил акцию по обмену монет

Мелкие монеты можно в течение недели сдать в банк и получить бумажные купюры или зачислить эти средства на счет без комиссий.

С 20 мая до 2 июня 2024 года продлится акция «Монетная неделя», в рамках которой в банк можно принести мелочь и обменять ее на бумажные деньги или без комиссии зачислить средства на свой счет.

Акция походит по всей стране, в ней участвуют около 4 тыс. подразделений 146 банков. Об этом сказано на сайте ЦБ. Некоторые организации подарят участникам сувениры.

«Монетная неделя» впервые прошла в 2023 году. Банки собрали больше 20 млн монет на сумму 83 млн рублей. Собранная мелочь весила 87 тонн.

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