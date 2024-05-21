Власти субъектов РФ смогут ограничивать долю торговых сетей

Минпромторг предложил дать регионам право самостоятельно устанавливать максимально допустимую рыночную долю торговые сетей.
Сейчас по федеральному законодательству доля каждой торговой сети не может быть выше 25% от общего денежного объема продаж продовольствия за предыдущий финансовый год. Как только показатель будет превышен, компания не сможет покупать или брать в аренду дополнительную торговую площадь.
«По моему мнению, регионы все-таки должны иметь возможность сами принимать решение о том, что доля торговых сетей на их конкретной территории может быть выше или ниже той, что установлена законом в целом», — рассказал РБК замминистра промышленности и торговли Виктор Евтухов
В марте 2024 года власти обсуждали необходимость увеличить порог до 35%. Региональные власти и торговые сети не поддержали изменений, поскольку это может привести к уходу с рынка местных продавцов, а также отразиться на потребителях.
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